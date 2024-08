Come uccidono le brave ragazze, trama e cast della serie tv Netflix

Una nuova serie tv spopola su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick): Come uccidono le brave ragazze, il thriller adolescenziale tratto dalla trilogia di bestseller Brave ragazze di Holly Jackson. I sei episodi, scritti da Poppy Cogan e diretti da Dolly Wells, seguono la diciassettenne Pip Fitz-Amobi (Emma Myers) mentre indaga sulla vera identità dell’assassino della studentessa Andie Bell (India Lillie Davis), uccisa cinque anni prima. La polizia della placida cittadina di Little Kilton, nel Buckinghamshire, aveva chiuso il caso indicando come responsabile il fidanzato della ragazza, Sal Singh (Rahul Pattni). Secondo Pip, però, il vero omicida è ancora a piede libero. Nella ricerca della verità, la ragazza può contare su Ravi (Zain Iqbal), il fratello minore di Sal. Ogni passo avanti nelle indagini, però, rappresenta una scoperta anche degli oscuri segreti e delle bugie della città. Scavando così a fondo la vita di Pip e dei suoi cari rischia di essere in pericolo: se Sal Singh non è un killer e il vero assassino è ancora a piede libero, dove potrà spingersi per impedire alla ragazza di scoprire la verità?. “Gli spettatori possono aspettarsi momenti di risate da tutte le buffonate degli adolescenti, ma anche tutti i colpi di scena al cardiopalma che si possono trovare nel più oscuro dei thriller. Batticuore, lacrime, sussulti, svenimenti per tutti i momenti Pip-Ravi messi in scena...preparatevi a tutto questo quando inizierete a vedere Come uccidono le brave ragazze”, ha dichiarato la scrittrice Jackson.