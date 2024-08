Squid Game 2, svelata la data di uscita della serie tv

Il regista ha proseguito: “Mi ricordo che il primo giorno di riprese della seconda stagione ho pensato: ‘Wow, non posso credere di essere di nuovo nel mondo di Squid Game’. Sembrava quasi surreale. Mi chiedo come vi sentirete anche voi al vostro ritorno dentro Squid Game a tre anni di distanza. Dopo aver giurato vendetta alla fine della prima stagione, Seong Gi-hun rientra nel gioco. Riuscirà a regolare i conti in sospeso? Anche stavolta Front Man non sembra essere un avversario facile”.

Cresce l’attesa per la seconda stagione di Squid Game, la popolare serie tv divenuta un fenomeno mediatico a livello mondiale. Il regista ha scritto una lunga lettera al pubblico annunciando la produzione della terza e ultima stagione. Hwang Dong-hyuk ha dichiarato: "Sono già passati quasi tre anni da quando la prima stagione ha suscitato in tutto il mondo un entusiasmo straordinario, accompagnato da una serie di eventi incredibili”.

Infine, il regista ha concluso: “Il feroce scontro tra i loro mondi proseguirà nel finale della serie con la terza stagione in arrivo il prossimo anno. Sono emozionato nel vedere come il seme piantato con l'ideazione di Squid Game stia crescendo e darà i suoi frutti fino alla conclusione della storia. Faremo del nostro meglio per accompagnarvi in un altro viaggio elettrizzante. Spero proprio che non vediate l'ora di scoprire cosa vi aspetta. Grazie come sempre e a presto”.

La seconda stagione di Squid Game arriverà a fine anno, più precisamente il 26 dicembre. Kim Ji-yeon, produttore esecutivo, ha aggiunto: “Spero che rimarrete sintonizzati e farete il tifo per noi!”.