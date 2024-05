Squid Game, la data di uscita della seconda stagione della serie tv

A rivelarla è stato l'attore coreano Lee Jung-jae che interpreta il protagonista Seong Gi-hun

Sono passati quasi tre anni dal primo episodio di una delle serie tv più viste di sempre, con un grandissimo riscontro a livello globale. Per Squid Game è finalmente arrivata la data di uscita ufficiale del secondo capitolo. “Uscirà a dicembre”, ha rivelato Lee Jung-jae, il protagonista della serie tv coreana, in un’intervista a Business Insider mentre stava promuovendo la sua prossima serie di Star Wars The Acolyte. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla nuova stagione, ma oltre alla data è certo che il personaggio principale sarà nuovamente Seong Gi-hun, interpretato proprio da Lee Jung-jae.

La serie La prima stagione della serie televisiva, ambientata in Corea del Sud, racconta la storia di 456 persone che rischiano la vita per provare a guadagnare, attraverso dei giochi mortali, il premio finale di 45,6 miliardi di won (circa 33 milioni di euro). È stata ideata dal regista Hwang Dong-hyuk sulla base di alcune difficoltà che aveva affrontato da giovane, con l’intenzione di fare anche luce sulle disparità socioeconomiche che esistono in Corea del Sud. La sceneggiatura, scritta per la prima volta nel 2008, era stata inizialmente rimbalzata da diversi produttori. Netflix, però, si era interessata e aveva acquisito i diritti per poterla distribuire in quasi tutto il mondo. Oggi è una delle serie più viste di sempre con un grandissimo successo di pubblico, critica e social. vedi anche The Last of Us, le prime immagini della seconda stagione

Squid Game-La Sfida La serie tv, visto l’ottimo riscontro, ha ispirato un reality show britannico che è stato pubblicato su Netflix il 22 novembre 2023. Il gioco replica le ambientazioni e l’idea di Squid Game con concorrenti veri, anche se ovviamente non muore nessuno. Il premio in palio per il vincitore era di 4,56 milioni di dollari.