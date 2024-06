La serie, basata sull'omonimo romanzo per giovani adulti di Brodi Ashton, Cynthia Hand e Jodi Meadows, è una rilettura fantasiosa, brillante e ambiziosa della storia britannica dell'epoca Tudor. Protagonista Emily Bader nei panni di Lady Jane Grey che fu regina d'Inghilterra e d'Irlanda 1553

La storia della monarchia britannica come non l'avete mai vista perché la versione proposta da My Lady Jane, la nuova serie televisiva targata Amazon MGM Studios, non è basata su fatti reali, bensì su quelli immaginati nel romanzo omonimo del 2016, edito in Italia da Piemme.

My Lady Jane, la nuova serie storica e fantasy che reinventa la vita di Lady Jane Grey trasformandola in un'eroina, arriva in tv su Prime Video dal 27 giugno, otto episodi visibili anche su Sky Q e Now. Ecco cosa bisogna sapere su questo titolo originale che conquista già dalle immagini del trailer.





La rilettura brillante dell'epoca Tudor Lady Jane Grey è stata regina d'Inghilterra e d'Irlanda per nove giorni, dal 10 al 19 luglio 1553, fino a quando fu deposta e condannata a morte da Maria I, la Regina Maria la Sanguinaria.

Cosa sarebbe accaduto se le cose non fossero andate così e se, soprattutto, la giovane destinata a salire sul trono avesse preso in mano le redini del suo destino dimostrandosi una donna indipendente e pronta a qualunque cosa pur di salvare sé stessa?

Il romanzo prima, un vero caso editoriale nella stagione della sua uscita, e la serie poi, provano a soddisfare queste curiosità capovolgendo la storia. Liberatasi dal giogo di Guilford Dudley, suo marito per un breve periodo, Lady Jane inizia la sua battaglia personale mentre diventa leader di una nazione.

Una storia epica di riscatto femminile in cui la damigella si salva da sola, è il caso di dire.

Il trailer, diffuso a un mese dalla messa in onda degli episodi, mostra l'audacia della protagonista che non si fa scrupolo di sbeffeggiare e battere gli avversari che vogliono conquistare il suo cuore e il suo trono. Il tono della narrazione è ironico e brillante ma non manca una certa propensione romantica e sentimentale del racconto che, per molti, è la risposta a Bridgerton targata Prime.

Niente sdolcinatezze, però, in questo angolo di mondo cinquecentesco. Jane è tosta, intelligente e scaltra e tutti quelli che gravitano nella sua orbita finiscono per temerla o per esserne terribilmente attratti.

Il cast della serie alt-fantasy Protagonista assoluta di My Lady Jane è l'americana Emily Bader, alla prima vera prova importante di una carriera che l'ha già vista recitare in vari film e serie tv ma con piccoli ruoli. Con lei, nel ruolo del nel ruolo di Guildford Dudley, l'attore di Killing Eve Edward Bluemel e Anna Chancellor nei panni di sua madre, Lady Frances Grey. Dominic Cooper (di Precher e Dracula Untold) è Lord Seymour. Ci sono anche Jim Broadbent, Rob Brydon e Henry Ashton, tutti volti della tv e non solo, familiari agli spettatori.

Molte donne a capo del progetto, da Gemma Burgess (autrice della saga letteraria Brooklyn Girls) a Meredith Glynn di The Boys, una delle showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano nomi che hanno esperienza con prodotti popolari fantasy storici. Piacerà agli appassionati di alt-fantasy ma anche a chi ha letto parecchi romanzi per giovani adulti. vedi anche Bridgerton, gli amori e le coppie nate (davvero) sul set della serie

