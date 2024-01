"Masters of the Air", esce la serie prodotta da Spielberg: cosa sapere

Il regista di "E.T.", Tom Hanks e Gary Goetzman tornano a unire le forze per la terza parte della saga dedicata alla Seconda Guerra Mondiale lanciata nel lontano 2001 con "Band of Brothers" e proseguita nel 2010 con "The Pacific": questa volta, si racconta il periodo dei bombardamenti dell'aviazione Usa sulla Germania nazista. Stellare il cast, a partire da Austin Butler e Barry Keoghan. Nove gli episodi: il primo esce il 26 gennaio su Apple TV+

È da più di dieci anni che si parla del terzo capitolo della saga di war drama lanciata nel lontano 2001 con Band of Brothers e proseguita nel 2010 con The Pacific, serie tv – prodotte da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman – sulla Seconda Guerra Mondiale vista attraverso gli occhi dei militari Usa. Adesso l’attesa è finita: arriva Masters of the Air, sempre con la produzione di Spielberg, Hanks e Goetzman. Stellare il cast, a partire dai candidati Premi Oscar Austin Butler – reduce da Elvis - e Berry Keoghan, sulla cresta dell’onda grazie al successo di Saltburn. I primi due episodi (su 9 in totale) faranno il loro debutto domani, 26 gennaio, su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Poi ne uscirà uno nuovo ogni venerdì, fino al 15 marzo.

Masters of the Air: la trama Masters of the Air segue ancora una volta le vicende del secondo conflitto mondiale dalla prospettiva del 100/0 Gruppo Bombardieri della Us Air Force, soprannominato ‘Bloody Hundreth’ – ‘l’insanguinato centesimo’ o ‘il maledetto centesimo’ in italiano – per le grandi perdite di uomini subite sul campo. Basato sul libro di David L. Miller Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany, si concentrerà soprattutto sui bombardamenti sulla Germania nazista. Per gli aviatori a stelle e strisce fu una prova estremamente difficile, tra il gelo dei cieli tedeschi e la mancanza di ossigeno in alta quota. Ma la serie non vuole solamente essere il racconto delle tappe di un conflitto. Al centro della narrazione ci sono le storie e le sofferenze, in primis emotive e psicologiche, dei suoi protagonisti. vedi anche Masters of the Air, il teaser ufficiale della serie con Austin Butler

Austin Butler e Callum Turner - ©Webphoto

Il cast di Masters of The Air Foltissimo il cast della serie, come non potrebbe essere altrimenti per una produzione che si propone di raccontare la Guerra da un punto di vista corale. Oltre all’americanissimo Austin Butler (nei panni del maggiore Gale Cleven), sullo schermo si trova uno stuolo di talenti – più o meno conosciuti - dal Regno Unito: non solo l’irlandese Barry Keoghan (che è il tenente Curtis Biddick), ma anche Ncuti Gawa (il tenente Robert Daniels), Callum Turner (il maggiore John Egan), Anthony Boyle (il maggiore Harry Crosby), Stephen Campbell Moore (il maggiore Marvin Browman). Tra gli altri, nel cast ci sono anche figli d'arte: Sawyer Spielberg e Rafferty Law (figlio di Jude Law). Protagonista femminile è Isabel May. La prima serie prodotta da Apple Studios Inizialmente la seria avrebbe dovuto essere prodotta da HBO, come confermato nel 2013. Nel 2019 è stato annunciato che sarebbe passata ad Apple: creata da John Shiban e John Orloff, è la prima prodotta da Apple Studios, insieme a Playtone e Amblin Television. Alla regia si alternano Cary Joji Fukunaga, Dee Rees, Anna Boden, Ryan Fleck e Tim Van Patten. Non è stata una gestazione facile: le riprese sono iniziate nel 2021 in Inghilterra, ma sono state interrotte più volte a cause del coronavirus. Il budget? Si dice che si aggiri tra i 250 e i 300 milioni di dollari. vedi anche Masters of the Air, la data di uscita e le prime immagini della serie

