La miniserie in nove episodi Masters of the Air, che racconta la storia vera di un gruppo di bombardieri dell’esercito statunitense in lotta contro la Germania nazista, uscirà su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 26 gennaio 2024. L’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Donald L. Miller, che vanta tra i produttori esecutivi Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman (già coinvolti in altre due serie ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale, Band of Brothers - Fratelli al fronte e The Pacific), debutterà con una doppia puntata e proseguirà a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 15 marzo. Le prime immagini del racconto d’azione mostrano il cast stellare della serie scritta da John Orloff, che schiera Austin Butler, Barry Keoghan, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann e Ncuti Gatwa, anche al debutto come Doctor Who dopo il successo in Sex Education e Barbie.