Matrix diventa uno spettacolo di danza diretto dal regista Danny Boyle

Dance dance dance

vedi anche

John Wick è il sequel di Matrix secondo una teoria

A pensarci bene l’idea di trasformare la saga sci-fi iniziata nel 1999 in uno show che comprenda numeri di danza non è così bislacca. Se Matrix infatti è diventato un film di culto non lo si deve solo alla sua trama, ricca di metafore abbondantemente sviscerate negli anni. Va ricordato che a colpire lo spettatore contribuirono ai tempi anche le splendide coreografie nelle scene di lotta, enfatizzate da quel “bullet time” che fece tendenza (fino a portare un abuso di ralenti nel cinema del nuovo Millennio). Oggi quelle iconiche movenze vengono rilette in chiave hip-hop per confluire in Free Your Mind, uno spettacolo che promette di essere “un viaggio emozionante attraverso The Matrix in un nuovo regno di possibilità”. L’evento è stato pensato per fare da apertura ufficiale all’imponente Factory 251 di Manchester, valorizzando al meglio il nuovo spazio. Della composizione delle musiche si sta occupando il poliedrico artista inglese Michael “Mikey J” Asante, ballerino e dj che si era già occupato della veste musicale di film come Street Dance 3D.

A collaborare con lui, occupandosi delle coreografie, c’è un amico di vecchia data come Kendrick “H20” Sandy. Mikey J e H20 si conoscono da anni e ormai dal 2001 sono le anime del collettivo artistico Boy Blue, nato proprio per “restituire l’energia di Londra”. Il legame tra Boy Blue e la città inglese è così forte da portare i propri membri a partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. In quell’occasione H20 ha coreografato centinaia di giovani ballerini per il segmento Frankie and June say thanks Tim, oltre a mettere in scena la consegna della torcia e l’illuminazione del Calderone Olimpico. Tutto quel lavoro, scherzo del destino, era stato svolto in stretta collaborazione con il regista Danny Boyle.