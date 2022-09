John Wick è il sequel di Matrix secondo una teoria

Circola sul web un'ipotesi che collegherebbe le due saghe cinematografiche interpretate da Keanu Reeves, ritenendole l'una il seguito dell'altra. Tanti indizi farebbero pensare all’epopea di John Wick come sequel volutamente inteso dal suo regista, Chad Stahelski (il quale è legato in maniera incredibile sia a Matrix sia a un altro film cult)

In rete serpeggia un interrogativo strano: ma John Wick è il sequel di Matrix?

Ebbene, esiste una teoria che collegherebbe le due saghe cinematografiche interpretate da Keanu Reeves, ritenendole l'una il seguito dell'altra.



Questa bizzarra ipotesi è partita da Tom Guise di The Red Bulletin, che già da anni sostiene che John Wick sia un sequel segreto di The Matrix. A sostegno di questa tesi ci sarebbero parecchi indizi, molti dei quali si concentrano nel secondo capitolo del franchiste che racconta dell'ex assassino intenzionato a vendicare la morte violenta del suo cane.

Questa ipotesi si basa innanzitutto sul fatto che John Wick e Neo sembrano essere la stessa persona: non ci si riferisce soltanto al fatto che l'interprete sia il medesimo, ma anche a una certa somiglianza nel vestiario e nello stile, oltre che al solito "trucco & parrucco". Tale somiglianza è così marcata da aver fatto strabuzzare gli occhi a parecchi fan che - vedendo la prima immagine del quarto capitolo della saga di Matrix, intitolato Matrix Resurrections - si erano chiesti come mai ci fosse John Wick invece di Neo…

Anche lo stile di combattimento dei due personaggi è alquanto simile, così come la predilezione per il total black e quell’aurea misteriosa.

Stando alla bislacca teoria, il motivo per cui i due personaggi si rivelano così simili è semplicissimo: sono la stessa persona, nel senso di medesimo personaggio. John Wick 2 avviene dentro Matrix, questo è ciò che alcuni ipotizzano.



“Il franchise action avrebbe molti elementi che lo accomunano a un videogioco: un protagonista quasi indistruttibile, monete ‘di gioco’, comparse di civili che non sembrano per nulla curarsi della morte e distruzione attorno a loro…”, fa notare il sito specializzato in cinema Best Movie. “Per di più, la scena in cui Ian McShane ‘mette in pausa’ il parco non ricorda proprio alcuni momenti del training di Matrix?”, aggiunge Best Movie.



Tanti indizi che supporterebbero la tesi

Last but not least, c’è un grande, grandissimo “carramba che sorpresa”: il regista della saga action (che è prossimo a uscire al cinema con il quarto film della serie John Wick, atteso per il 2023) è Chad Stahelski, come è noto. Ma una cosa meno nota è il fatto che Stahelski, prima di sedersi sulla sedia da regista del franchise John Wick, era lo stunt-double (ossia la controfigura che si occupa delle scene pericolose al posto del protagonista) indovinate un po’ di chi? Strano ma vero, per citare la Settimana Enigmistica: di Keanu Reeves nella trilogia di Matrix!



Lo strano caso di Chad Stahelski

Tornando a Il Corvo, c'è da dire che la trama del film cult anni Novanta che racconta una storia di vendetta e resurrezione ricorda molto quella di John Wick 2.



Alla base delle teorie sui film di Keanu Reeves c’è la voglia di un “KeanuVerse”

Di certo tanto del fondamento di queste ipotesi è radicato nel grande amore che tutti quanti noi nutriamo nei confronti di Keanu Reeves, colui che è stato ribattezzato a più riprese come il più gentile attore di Hollywood. Anche recentemente alcuni suoi gesti assai lontani dallo stereotipo del divo capriccioso hanno fatto venire le pupille a forma di cuoricino a tutti quanti, dal ragazzino in aeroporto che lo subissa di domande a cui lui risponde pazientemente fino alla partecipazione al ricevimento di nozze di due fan. “Dalla quadrilogia di Matrix alla saga di John Wick, i fan sembrano non averne mai abbastanza. Al punto che spesso elaborano anche sorprendenti ma intriganti teorie per cercare di collegare tutto insieme e dare vita a una sorta di KeanuVerse”, scrive Best Movie.