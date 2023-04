3/10 ©Webphoto

Indiana Jones e l'ultima crociata: Vic Armstrong, stuntman uffiaciale di Harrison Ford, si è dovuto particolarmente mettere alla prova per girare la scena in cui dal cavallo salta in coda al treno. L'azione ha richiesto una preparazione preliminare al fine di insegnare al cavallo a correre accanto alla scogliera, solo dopo Armstrong ha potuto stabilirci un rapporto di fiducia e allenarsi per il salto dal cavallo al treno.

