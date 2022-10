James Bond, "Licenza di uccidere" compie 60 anni: 5 (+1) curiosità

Il 1962 non fu un anno qualsiasi per gli amanti degli spy-thriller, degli action-movie con effetti speciali allora primitivi, ma forse anche più efficaci di quelli di oggi. Era il 5 ottobre di 60 anni fa quando a Londra andava in scena la première di Agente 007 - Licenza di uccidere (titolo originale Dr. No), il primo film con protagonista James Bond e diretto da Terence Young. Non ci volle molto perché l'agente creato dallo scrittore britannico Ian Fleming, interpretato nel film da Sean Connery, conquistasse il mondo: raffinato, ricoperto di donne quanto basta, impassibile e ironico anche con un coltello in pancia, un vero mito per ragazzi e adulti che nell'Italia anni Sessanta sognavano posti esotici, auto veloci e costose, donne bellissime. E non bisogna dimenticare i gadget forniti a Bond dal dottor Q.: penne-pistola, orologio garrota, valigia che se viene aperta con le cerniere verticali uccide e che si disarma ruotando le cerniere in posizione orizzontale. Ecco 5+1 curiosità sul primo capitolo della mitica saga cinematografica che oggi ha all’attivo 25 film.

Agente 007 - Licenza di uccidere è ispirato al romanzo Licenza di uccidere di Ian Fleming, pubblicato nel 1958. Libro che però non era il primo con protagonista l’agente segreto: la comparsa di James Bond nelle librerie del Regno Unito avvenne in Casinò Royale, uscito nel 1953. Fleming, dopo un passato nelle fila dei servizi segreti britannici durante la Seconda Guerra Mondiale, si dedica alla scrittura e nel 1952 durante la luna di miele a Goldenye, la sua tenuta giamaicana, dà forma al personaggio e al primo libro. Un esperimento che si rivela un successo: da lì in poi, ogni anno tra gennaio e marzo Fleming torna a Goldeneye e scrive un nuovo capitolo delle imprese di Bond, che arriva sugli scaffali puntuale fra aprile e maggio.

Licenza di uccidere è il primo film, ma il sesto libro

La storia del primo libro, Casinò Royale, nel 1954 diventa parte della serie antologica televisiva Climax. Così, quando i due produttori cinematografici Harry Saltzman e Albert Broccoli nel 1962 si fanno avanti e comprano i diritti dei romanzi per realizzare il progetto cinematografico, quella trama non è più utilizzabile. La scelta successiva è il secondo libro, Agente 007 - Thunderball, ma c’è in corso una causa legale fra Fleming e Kevin McClory, che si professa autore della sceneggiatura originale. A quel punto, Saltzman e Broccoli per il grande schermo optano per il sesto libro di Fleming, Dr. No, che in italiano diventa Agente 007 - Licenza di uccidere.

Sean Connery ha vinto un concorso?

Per interpretare James Bond, i produttori pensano inizialmente a Cary Grant, ma alla fine è l’attore a rinunciare perché avendo già 58 anni non è convinto di un impegno che prevede già diversi altri film successivi. Fra gli altri attori proposti ci sono Patrick McGoohan, James Mason, David Niven e Roger Moore: quest’ultimo diventerà poi davvero James Bond, a partire dal 1973, per sette dei capitoli della saga. La scelta finale ricade su Sean Connery, un giovane attore scozzese all'epoca praticamente sconosciuto al grande pubblico. Leggenda vuole che Connery abbia ottenuto la parte tramite un concorso lanciato dal giornale London Express: in effetti l’attore partecipa a quel concorso, ma arriva terzo. A giocare a suo favore è in realtà il fatto di aver già lavorato con il regista Terence Young nel 1957 ne Il bandito dell'Epiro, oltre alla sua somiglianza con il volto dato a Bond da John McLusky nella trasposizione a fumetti dei romanzi di Fleming.