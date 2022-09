Kit Harington: suo nonno potrebbe aver ispirato James Bond

Kit Harington: “Mio nonno era una spia”

Kit Harington ha detto a The Telegraph di aver scoperto anche di avere dei legami con i reali, perché suo nonno John era il 22 volte pronipote di re Edoardo III. Parlando del passato di John come spia, l'interprete di Jon Snow in Game of Thrones ha dichiarato che è stato affascinante scoprire che era responsabile di una delle operazioni di spionaggio più controverse del 20esimo secolo. L'attore ha scherzato dicendo che suo nonno potrebbe aver ispirato James Bond, poiché John era collega del creatore Ian Fleming quando è stato reclutato dall'intelligence navale nel 1941 e inviato in Giamaica. John, che Kit Harington non ha mai incontrato, fu quindi incaricato di tenere d'occhio il duca e la duchessa di Windsor nel caso in cui l'ex re, che abdicò al trono nel 1936, avesse trasmesso informazioni ai nazisti. La star di Game of Thrones ha detto di aver sentito delle voci in merito al lavoro di spionaggio di suo nonno, ma non conosce l'intera portata della sua missione, e non la conosce nemmeno suo padre, Sir David Richard Harington. “Non siamo riusciti a scoprire grandi dettagli a riguardo, ma sappiamo che li stava spiando” ha detto a The Telegraph. “Penso comunque che valga davvero la pena indagare sui genitori di mio padre, perché ho sentito alcune voci, alcuni... sussurri... su ciò in cui erano stati coinvolti”. La moglie di John, Lavender, lavorava come decifratrice di codici alle Bermuda, dove leggeva le lettere per vedere se contenevano messaggi in codice di spie naziste. La coppia si è incontrata mentre entrambi lavoravano nell'intelligence alle Bermuda, durante la guerra.