James Bond, asta da Christie's: in vendita auto, moto e barche

L’asta in programma domani a Londra promette di attirare acquirenti da tutto il mondo con i cimeli dei film più famosi dell'agente 007 ascolta articolo Condividi

Quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario di 007, il più famoso agente segreto di tutti i tempi. Per l’occasione l’asta londinese di Christie’s mette in vendita l’universo di auto e mezzi speciali che hanno circondato James Bond sin dal primo "007 – Licenza di uccidere" in poi. Il ricavato andrà in beneficenza. Dalle auto alle moto, fino alle barche usate nei suoi film: ecco alcuni modelli in vendita all’asta di domani.

L’Aston Martin DB5 approfondimento Auto: Ducato, raggiunta quota 7 mln veicoli prodotti La mitica Aston Martin DB5, una delle auto più iconiche della storia del cinema, sarà uno degli esemplari all'asta. L'auto, usata nelle sequenze dell’inseguimento per le strade di Matera nel film "No time to die", monta un 6 cilindri di provenienza ignota. Non è funzionante e non è omologata per uso su strada, ma per i collezionisti è il massimo.

Il Defender approfondimento I 25 temi di Bond eseguiti dalla Royal Philharmonic Orchestra Esemplare di pre-produzione dell’ultima generazione del Land Rover Defender 110. E’ il numero 7 dei 10 forniti alla produzione del film e con la sua livrea “all black” è perfetto nel suo ruolo di “auto dei cattivi”.

Suv o berlina di lusso approfondimento Kit Harington: suo nonno potrebbe aver ispirato James Bond La Range Rover SVR, utilizzata come auto di supporto per la troupe durante le riprese di “No time to die” e una Jaguar XF, protagonista anch’essa dello spettacolare inseguimento per le strette viuzze di Matera durante "No time to die". Vendute come “non runner” quindi non è possibile immatricolarle per farle circolare su strada.