Città italiana del vino 2025, a Nemi la cerimonia d'apertura

Il borgo di Nemi insieme agli altri 10 Comuni, nel cuore dei Castelli Romani, si preparano ad accogliere, dal 28 al 30 marzo, la cerimonia di apertura della Città Italiana del Vino 2025. Riconoscimento che premia l’eccellenza vitivinicola italiana, celebrando il valore del territorio e delle sue storiche tradizioni enologiche. L’evento segna l’inizio di un anno ricco di appuntamenti dedicati alla promozione della cultura vinicola, attraverso degustazioni, percorsi enoturistici e iniziative culturali volte a esaltare la qualità e la storia delle produzioni locali.

Il programma

Sabato 29 marzo, giornata clou, a fare gli onori di casa sarà il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, che darà ufficialmente il via alla Convention a Palazzo Ruspoli. “Questo evento rappresenta un'opportunità straordinaria per Nemi e per tutti i Castelli Romani. Il vino non è solo un prodotto, ma un simbolo della nostra cultura e identità. Siamo orgogliosi che i Castelli Romani sono protagonisti di un progetto che celebra la nostra storia e guarda con fiducia al futuro”, ha dichiarato il Bertucci. Alla cerimonia parteciperà anche il Ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, che interverrà nel panel dedicato alle relazioni con l'Europa e alla tutela delle produzioni vitivinicole.

La giornata sarà arricchita da una serie di tavole rotonde e interventi istituzionali:

Il rapporto tra giovani generazioni e il vino – “Bere sano, bere moderato”, Geografie del vino e la destinazione Castelli Romani, Tecnologia e vino: il valore del Made in Italy.

Il territorio

L'assegnazione del titolo di Città Italiana del Vino 2025 è il frutto di una straordinaria sinergia tra undici comuni dei Castelli Romani, che hanno collaborato per valorizzare il proprio patrimonio enologico. I sindaci delle città coinvolte (Marino, Nemi, Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Velletri) hanno svolto un ruolo cruciale nella candidatura e nel coordinamento delle iniziative che accompagneranno l'intero anno di celebrazioni.