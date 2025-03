La Fiera del Cicloturismo a Bologna dal 4 al 6 aprile

E' la nuova frontiera del viaggio sostenibile. Un settore in forte crescita che registra oltre 56 milioni di presenze e un impatto economico di 5,5 miliardi di euro. Il cicloturismo non è più solo una semplice modalità di viaggio ma un vero e proprio stile di vita che attrae un pubblico sempre più vasto e diversificato che dal 4 al 6 aprile si dà appuntamento a Bologna per la quarta edizione della Fiera ascolta articolo

Poco più di una settimana separa gli appassionati di ciclismo e i professionisti del settore dall'appuntamento più atteso dell’anno, la Fiera del Cicloturismo che si terrà (per la quarta edizione) a Bologna dal 4 al 6 aprile. Un evento che promette di diventare il punto di riferimento internazionale per il cicloturismo e la sostenibilità attraverso una panoramica completa su destinazioni, tendenze, dati, modelli e accessori innovativi pensati per chi ama scoprire il mondo in sella a una bici. Oltre 150 gli operatori/espositori. Un’attenzione particolare sarà riservata al tema della mobilità sostenibile: grazie alla collaborazione con Trenitalia – divisione Intercity - i visitatori sono invitati a raggiungere Bologna in treno, sfruttando la possibilità di trasportare la bicicletta su treni intercity e regionali, minimizzando il proprio impatto sul capoluogo emiliano.

Turismo sostenibile e lento “Siamo felici di vedere la quarta edizione della Fiera del Cicloturismo tornare ancora una volta a Bologna, un palcoscenico ideale per questo evento che ogni anno continua a crescere e a rafforzarsi come punto di riferimento per il cicloturismo - dichiara Pinar Pinzuti, Direttrice della Fiera -. La città e la Regione Emilia Romagna hanno accolto con entusiasmo la Fiera fin dai suoi esordi e dimostrato una grande sensibilità verso la bicicletta, simbolo di un turismo sostenibile e lento, capace di connettere persone e valorizzare territori nel rispetto dell’ambiente. La Fiera del Cicloturismo è un’occasione unica per promuovere questa visione, costruire sinergie tra operatori e appassionati e contribuire alla crescita di un settore sempre più centrale per l'economia turistica e il benessere del nostro pianeta". Vedi anche Oscar italiano Cicloturismo, le migliori vie pedalabili: la classifica