Yearbook, il trend social con le foto dell'annuario anni '90

La nuova applicazione che utilizza l'intelligenza artificiale per generare un personale book fotografico in stile liceo americano ha conquistato tutti, senza differenza d'età

La yearbook challenge ha riacceso una nostalgia degli anni '90 sui social. La nuova applicazione Epik sfrutta l'intelligenza artificiale per creare un book fotografico personalizzato con un liceo americano come sfondo, pronto per essere condiviso con i propri follower. Le foto dell'annuario riproducono i classici scatti dell'epoca, dallo studente con maglioncino e occhiali al capello spettinato con il chiodo di pelle, partendo da selfie che l'utente carica direttamente sull'app. Il costo varia in base ai tempi di attesa più o meno brevi che il cliente desidera.

Un'estetica che è stata rivalutata grazie al film Mean Girls, che con le sue divise scolastiche ha riacceso il sogno di frequentare un liceo americano. Così si spiega il successo dell'applicazione Epik tra i giovani della Gen Z, che già ripensano con nostalgia agli anni passati sui banchi di scuola.



Come funzione la app



L'app prevede la funzione AI Yearbook e fornisce all'utente sessanta diversi scatti tra cui scegliere, con numerose opzioni tra vestiario e acconciature. Basta solo caricare un minimo di otto selfie per permettere all'intelligenza artificiale di rielaborare il volto e unirlo al corpo dei modelli.