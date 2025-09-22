Dawson's Creek reunion, non va Van Der Beek ma Lin-Manuel Miranda

Per via di una indisposizione fisica, l'interprete di Dawson Leery per tutte le 6 stagioni dal 1998 al 2003 ha annunciato la sua assenza alla vigilia dell’evento, che prevede la lettura dal vivo dell’episodio pilota a sostegno dell’associazione F Cancer. “Questa è la serata che aspettavo di più da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che la stava organizzando"

James Van Der Beek è costretto a saltare la reunion benefica della serie televisiva che l’ha reso una star, ossia Dawson’s Creek, sostituito per l’occasione dal collega Lin-Manuel Miranda.

L’attore statunitense, 48 anni e celebre per la sua interpretazione del personaggio titolare della serie tv cult anni Novanta, è costretto a rinunciare alla rimpatriata organizzata con finalità benefiche. La star, volto di Dawson Leery per tutte le sei stagioni trasmesse su The WB dal 1998 al 2003, ha annunciato la sua assenza proprio alla vigilia dell’evento, che prevede la lettura dal vivo dell’episodio pilota a sostegno dell’associazione F Cancer. “Questa è la serata che aspettavo di più da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che la stava organizzando, ormai a gennaio… Potete immaginare quanto sia stato devastato quando due virus intestinali hanno deciso di mettermi fuori gioco e tenermi bloccato nel peggior momento possibile”, ha scritto l’attore sui suoi profili social.

La reunion del cast di Dawson’s Creek è attesa per oggi, lunedì 22 settembre 2025, al Richard Rodgers Theatre di New York. In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso nelle scorse ore da James Van Der Beek sul suo profilo di Instagram.

L’annuncio dell’attore Van Der Beek, che nel 2023 aveva reso pubblica la sua diagnosi di cancro colorettale in stadio 3, ha affidato a Instagram le parole della sua delusione. Di seguito trovate la traduzione del lungo messaggio pubblicato nelle scorse ore dall’attore: “Questa è la serata che aspettavo di più da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l’avrebbe organizzata, ormai a gennaio… Potete immaginare quanto sia stato devastato quando due virus intestinali hanno deciso di mettermi fuori gioco e tenermi bloccato nel peggior momento possibile. Nonostante ogni sforzo… non potrò essere lì. Non potrò salire su quel palco e ringraziare ogni anima in teatro per essere venuta a sostenermi, e a combattere contro il cancro, quando ne avevo più bisogno. Ma ho un sostituto. Un rimpiazzo incredibilmente qualificato che sarebbe stato il numero uno nella mia lista dei desideri (se avessi mai immaginato che sarebbe stato disponibile). Qualcuno che i miei figli considererebbero sicuramente un miglioramento rispetto a me… Inoltre, sa già come arrivare al teatro. Quindi è comodo. Il ruolo di “Dawson”, solitamente interpretato da James Van Der Beek... sarà interpretato da Lin-Manuel Miranda. Non posso credere di aver appena scritto questo. Tutti, per favore, godetevi tutto l’amore in quella sala. Date un po’ di luce anche alla mia famiglia. Io sarò lì a sorridere e a ricevere da lontano, in un letto ad Austin. E grazie Lin-Manuel Miranda. Sei stato un eroe per i miei figli prima… ora sei un semidio”. James Van Der Beek ha spiegato come, nonostante ogni tentativo di recupero, non riuscirà a salire sul palco. Approfondimento Dawson's Creek, reunion del cast per fare beneficenza contro il cancro

Il sostituto d’eccezione Con grande sorpresa, Van Der Beek ha annunciato che il ruolo di Dawson, solitamente interpretato da lui, verrà affidato a un nome inatteso e straordinario: Lin-Manuel Miranda. Nelle sue parole trapela ammirazione e gratitudine: “Un sostituto incredibilmente qualificato che sarebbe stato il numero uno nella mia lista dei desideri (se avessi mai immaginato che sarebbe stato disponibile). Qualcuno che i miei figli considererebbero sicuramente un miglioramento rispetto a me…”.

Il cast riunito a New York La lettura del copione dell’episodio pilota di Dawson’s Creek, prevista al Richard Rodgers Theatre di New York, vedrà ritrovarsi sul palco Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps. Una serata pensata per celebrare non solo il legame tra gli interpreti e il pubblico, ma anche per dare sostegno concreto alla lotta contro il cancro. Approfondimento James van der Beek: "L'anno più difficile della mia vita"