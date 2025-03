James van der Beek: "L'anno più difficile della mia vita"

“Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita”. In occasione del suo 48esimo compleanno, James van der Beek ha pubblicato su Instagram un video intitolato Cosa mi ha insegnato il cancro, la malattia che l’attore aveva scoperto nell’agosto 2023 e annunciato quattro mesi fa. La star di Dawson’s Creek ha infatti un tumore al colon-retto al terzo stadio. “Chi sono io?”, si è chiesto. “Quando ero più giovane, mi definivo solo come attore, il che non mi ha mai dato grandi soddisfazioni. Poi sono diventato marito ed è stato molto meglio e quando sono diventato padre, è stato il massimo. Mi sono trovato faccia a faccia con la morte e tutte quelle definizioni a cui tenevo così tanto, mi sono state strappate via. Ero lontano per le cure, vivevo in un appartamento da solo e quindi non potevo più essere un marito che aiutava la moglie, un padre che andava a prendere i suoi figli a scuola, li metteva a letto ed era lì per loro. Non potevo nemmeno essere un supporto economico perché non lavoravo e nemmeno essere un custode della terra, perché a volte ero troppo debole per potare gli alberi”. Van der Beek è sposato con Kimberly, madre dei suoi sei figli Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua e Jeremiah. “Mi sono chiesto: se sono solo un uomo troppo magro, debole, solo in un appartamento e con il cancro, chi sono?”.