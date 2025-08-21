È arrivato il momento della reunion del cast di Dawson’s Creek . Lunedì 22 settembre , al Richard Rodgers Theater di New York , gli attori James Van Der Beek (Dawson Leery), Michelle Williams (Jen Lindley), Katie Holmes (Joey Potter), Joshua Jackson (Pacey Witter), Mary Beth Peil (Evelyn “Grams” Ryan, la nonna di Jen), John Wesley Shipp (Mitch Leery, il padre di Dawson), Mary-Margaret Humes (Gail Leery, la madre di Dawson), Nina Repeta (Bessie Potter, la sorella maggiore di Joey), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Busy Philipps (Audrey Liddell), leggeranno dal vivo il copione dell’episodio pilota del 1998 . Tramite l'iniziativa Dawson's Creek Class Reunion, la serie tv cult della fine degli anni Novanta e dell’inizio degli anni Duemila consentirà quindi di sostenere l’organizzazione di beneficenza F Cancer , che sensibilizza sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione del cancro. Van Der Beek, che lo scorso novembre aveva annunciato sui social di aver ricevuto la diagnosi di tumore al colon-retto al terzo stadio , ha ora informato i fan del progetto. “Se fossimo davvero destinati a stare insieme, allora troveremo un modo per tornare insieme”, si legge nel post pubblicato su Instagram, dove compare una polaroid del cast originale e si sentono le note della canzone I Don’t Want to Wait di Paula Cole, la celebre sigla della serie.

MICHELLE WILLIAMS: "UN LEGAME CHE DURERÀ TUTTA LA VITA"

“Sono così emozionato di riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson’s Creek per una serata così speciale. Dawson’s Creek mi ha cambiato la vita”, ha dichiarato Kevin Williamson, creatore della serie insieme a Greg Berlanti. “Quella che è iniziata come una storia personale su un giovane e sui suoi amici che affrontano le sfide della vita è diventata molto più di quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom e un’eredità duraturi in tutto il mondo. Sono così onorato di farne parte e di sostenere il nostro meraviglioso amico James mentre continuiamo ad affrontare la vita e le sue numerose sfide”. L’attrice Michelle Williams ha aggiunto: “Siamo cresciuti a Capeside e questo è un legame che durerà tutta la vita. Volevamo riunirci attorno al nostro caro amico James e ricordargli che siamo tutti qui. Lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. E so che i fan di Dawson's Creek la pensano allo stesso modo”. La dottoressa Heather Kun, Ceo di F Cancer, ha aggiunto: “Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con il cast di Dawson's Creek per sottolineare l'importanza degli screening di routine per il cancro e per essere i più grandi sostenitori della propria salute. Lo screening del cancro è fondamentale perché può rilevare alcuni tumori in una fase precoce, prima che compaiano i sintomi, migliorando significativamente i risultati e salvando vite umane”.