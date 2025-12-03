È uscito il video in italiano che annuncia ciò che vedremo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 9 gennaio 2026. Un gioiellino che con tono affettuoso, e insieme inquieto, narra una storia costruita sulle crepe del non detto

Netflix inaugura il nuovo anno con una chicca per cuori romantici. Il 9 gennaio 2026 sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) approderà una commedia romantica che ruota attorno a una domanda tanto elementare quanto destabilizzante: quando un legame sembra indissolubile, si tratta davvero solo di amicizia oppure quel confine nasconde qualcos’altro? È questo il nodo narrativo che sostiene People We Meet on Vacation - Un Amore in Vacanza, interpretato da Tom Blyth ed Emily Bader. La piattaforma ha diffuso il trailer italiano ufficiale (potete guardarlo nel video posto in alto, in testa a questo articolo), che anticipa il tono affettuoso e insieme inquieto di una storia costruita sulle crepe del non detto.



Un decennio di vacanze condivise e un equilibrio che rischia di infrangersi

Al centro del film ci sono Poppy e Alex, due persone che da dieci anni coltivano una complicità nata quasi contro ogni previsione. Vivono in città diverse, seguono ritmi opposti, eppure ogni estate si concedono una vacanza insieme, trasformandola in una tradizione che nessuno dei due ha mai osato mettere in discussione. Questa volta, però, qualcosa cambia. Durante l’ennesimo viaggio, ciò che entrambi avevano sempre etichettato come un rapporto saldo ma rigorosamente platonico si incrina, costringendoli a fare i conti con un dubbio che hanno sempre ignorato.

La trama ufficiale spiega così la dinamica tra i due protagonisti: “Poppy (Bader) è uno spirito libero mentre Alex (Blyth) un amante della routine: questo non impedisce loro di essere migliori amici da dieci anni nonostante vivano in città diverse, anche se trascorrono insieme tutte le vacanze estive. Il delicato equilibrio della loro amicizia viene messo alla prova quando iniziano a chiedersi ciò che per tutti gli altri è ovvio: potrebbero davvero essere la coppia perfetta?”



Dal bestseller di Emily Henry alla regia di Brett Haley

L’opera nasce come adattamento dell’omonimo best seller firmato da Emily Henry, che Yulin Kuang ha trasformato in sceneggiatura per il grande schermo. La regia è affidata a Brett Haley, chiamato a trasferire in immagini l’oscillazione continua tra ironia e tensione emotiva che caratterizza la storia.

Accanto ai protagonisti Tom Blyth ed Emily Bader, il cast riunisce Sarah Catherine Hook, Jameela Jamil, Lucien Laviscount, Lukas Gage, Miles Heizer, Tommy Do, Alice Lee, Alan Ruck e Molly Shannon, completando il mosaico di personaggi che accompagna l’evoluzione del rapporto centrale.

Il trailer italiano: un primo sguardo all’atmosfera del film

Il trailer italiano ufficiale di People We Meet on Vacation - Un Amore in Vacanza (posto in testa all’articolo) restituisce già il clima narrativo del lungometraggio: vacanze luminose, dialoghi carichi di complicità e un sentimento che, da sfondo appena percepito, inizia a reclamare spazio. Netflix prepara così l’arrivo di una storia che interroga il confine mobile tra amicizia e amore, lasciando intuire quanto quella domanda iniziale possa cambiare ogni certezza.