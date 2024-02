Sanremo 2024, conferenza stampa serata duetti con Amadeus e Cuccarini

È il venerdì dei duetti, è la serata che spesso in passato ha deciso il vincitore del Festival. Ospite il cast della serie Mameli mentre Arisa canterà in Piazza Colombo mentre il dj e produttore Gigi D'Agostino farà ballare la gente a bordo della nave Costa Smeralda. Completano il cast il motociclista Checco Bagnaia e le attrici da Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci

È la serata delle cover (TUTTI I DUETTI) ed è introdotta da un dato ancora una volta eccezionale: dal 1995 il Festival (SEGUI IL LIVEBLOG e GUARDA LO SPECIALE) non andava per tre sere consecutive oltre il 60 per cento di share. Amadeus, nel giorno dei duetti che in passato spesso ha deciso il Festival (LE PAGELLE DELLA TERZA SERATA), sarà affiancato da Lorella Cuccarini. Nelle cover ogni artista canterà un brano del passato con un ospite. Presente all'Ariston il cast della serie Mameli, mentre la voce di Arisa incanterà Piazza Colombo e i dischi del dj e produttore Gigi D'Agostino faranno ballare la nave Costa Smeralda. Lo sport è rappresentato da Checco Bagnaia e il cinema da Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci che parlano del film Volare. Sulla possibilità che salgano sul palco i Jalisse, che per altro sono in città, Amadeus ha detto di non saperne niente e ha scherzato: "Forse da Sanremo non se ne sono mai andati!".

Lorella Cuccarini è emozionata: "È passato tanto tempo dal mio debutto all'Ariston con Pippo Baudo nel 1987, oggi ho 58 anni ma resto emozionata. Aprire con un momento di spettacolo mi aiuterà ad entrare nell'atmosfera della serata. La motivazione che mi ha dato Amadeus invitandomi mi ha commosso. Ogni volta è speciale esserci". Amadeus ricorda che fu la prima a contattarlo quando lasciò la radio e lo volle a Buona Domenica: "Da quel giorno abbiamo fatto tante cose insieme. È tra le mie più care amiche". Definisce il momento delle cover "una serata iconica"

IL RUOLO DI GENITORE Molti testi parlano di fragilità e Lorella Cuccarini, da mamma di quattro figli, è conscia dell'esistenza "di una gioventù fragile. Difficili da digerire gli anni del Covid. Mi sono sempre domandata quanto fosse importante ascoltare i nostri figli, è importante interpretarne i silenzi. Serve un approccio umano, i nostri ragazzi devono sognare di raggiungere un futuro luminoso, lo spazio c'è". Per il Festival, Lorella in origine non voleva auto-celebrarsi ma Amadeus ha spinto per un qualcosa che raccontasse la sua storia: "Ama mi ha pure imposto La Notte Vola, io non volevo farla".

I GIOVANI GUARDANO IL FESTIVAL È un dato di fatto che l'età media del pubblico si è abbassato e Amadeus spiega che sono i cantanti che hanno innestato questo trend: "Io prendo l'attualità discografica che è amata dai giovani. Questo non esclude la presenza di nomi storici che per altro sono amati dai giovani. È un Festival contemporaneo e non pensavo di poter arrivare a questi numeri. Quando nel 2019 mi hanno affidato la direzione artistica il primo pensiero è stata la musica: ho messo sul campo i miei pensieri degli anni precedenti, di quando neanche lontanamente pensavo di fare Sanremo. Non ho nessun rammarico di questi cinque anni, è andato oltre quello che mi aspettavo. Sanremo non lo faccio io, lo fanno tutti e del Festival dobbiamo andare orgogliosi, ci appartiene: Sanremo si ama".

L'ORDINE DI USCITA DELLA SERATA COVER 1 - Sangiovanni – "Farfalle" - "Mariposas" con Aitana 2 - Annalisa – "Sweet Dreams (Are made of this)" con La Rappresentante di lista e il coro Artemia 3 - Rose Villain – Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini 4 - Gazzelle – "Notte prima degli esami" con Fulminacci 5 - The Kolors – Medley Umberto Tozzi con Umberto Tozzi 6 - Alfa – "Sogna, ragazzo, sogna" con Roberto Vecchioni 7 - Bnkr44 - "Ma quale idea" con Pino D'Angiò 8 - Irama – "Quando finisce un amore" con Riccardo Cocciante 9 - Fiorella Mannoia - "Che sia benedetta" e "Occidentali's Karma" con Francesco Gabbani 10 - Santi Francesi - "Hallelujah" con Skin 11 - Ricchi e Poveri – "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria" con Paola & Chiara 12 - Ghali – Medley "Italiano vero" con Ratchopper 13 - Clara – "Il cerchio della vita" con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino 14 - Loredana Bertè – "Ragazzo mio" con Venerus 15 - Geolier – Medley "Strade" con Guè, Luche' e Gigi D'Alessio 16 - Angelina Mango – "La rondine" con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma 17 - Alessandra Amoroso - Medley con Boomdabash 18 - Dargen D'Amico – Omaggio a Ennio Morricone con BabelNova Orchestra 19 - Mahmood – "Come è profondo il mare" con Tenores di Bitti 20 - Mr.Rain – "Mary" con Gemelli Diversi 21 - Negramaro – "La canzone del sole" con Malika Ayane 22 - Emma – Medley Tiziano Ferro con Bresh 23 - Il volo – "Who wants to live forever" con Stef Burns 24 - Diodato – "Amore che vieni, amore che vai" con Jack Savoretti 25 - La Sad – "Lamette" con Donatella Rettore 26 - Il Tre – Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro 27 - BigMama – "Lady Marmalade" con Gaia, La Niña e Sissi 28 - Maninni – "Non mi avete fatto niente" con Ermal Meta 29 - Fred De Palma – Medley Eiffel 65 con Eiffel 65 30 - Renga Nek - Medley Renga Nek