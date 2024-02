2/10

Momento di grande ilarità, per non dire grasse risate: quando Russell Crowe nomina John Travolta. E la rete pullula di reazioni come queste che vedete in questo meme tratto da X (l’ex Twitter). Molti paralleli tra l'ospitata della star de Il gladiatore e dell’attore di Grease e Pulp Fiction hanno fatto capolino, come vedremo tra poco



Russell Crowe, dal Gladiatore al Festival: chi è l'ospite della 3° serata di Sanremo 2024