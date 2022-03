Gigi D'Agostino torna a parlare della sua malattia sul forum Casa Dag

Gigi D’Agostino ha lasciato un messaggio sul forum Casa Dag: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate, però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti, voglio pensare che sia un buon segno”

Un’icona della musica a livello mondiale. Gigi D’Agostino è uno dei DJ di maggior successo della storia grazie a brani che hanno fatto ballare milioni di persone. Nel dicembre dello scorso anno l’artista ha scritto una lettera al pubblico parlando della sua malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi da pace. La sofferenza mi consuma., mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare , spero di trovare un pochino di sollievo”.

Il DJ ha concluso ringraziando i fan per l’affetto dimostratogli in questo delicato periodo della vita: “Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore".

In seguito il DJ si è pronunciato in merito alle condizioni di salute: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate, però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti, voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo, voglio credere che andrà così”.

L’artista ha concluso: “Grazie per tutto l'affetto e la forza, non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate, l’amore fa tantissimo”.