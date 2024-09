Il trend è esploso tra le ragazze tedesche che hanno pubblicato diversi video in cui ballano sulla base del dj italiano, mentre il testo è stato cambiato in "AfD", chiaro riferimento al partito di estrema destra

Protagoniste dei numerosi video postati sulla piattaforma cinese sono giovani ragazze tedesche, che si esibiscono in balletti utilizzando la base remixata, con migliaia di visualizzazioni, dimostrando ancora una volta quanto la simpatia verso il partito di estrema destra stia crescendo soprattutto tra i giovani, grazie anche a una strategia di comunicazione molto orientata sui social e, in particolare, proprio TikTok.

Il singolo "Bla Bla Bla" di Gigi D'Agostino è diventato un inno dell'alt-right tedesca, esplodendo su TikTok grazie a un remix che ne ha modificato il testo. Così si è passati in fretta dal classico "A a ben, warem a ben ben" a "AfD, Deutchland braucht die AfD", la Germania ha bisogno dell' AfD .

Bla Bla Bla dopo L'amour toujours

Non è la prima volta che una delle canzoni di Gigi D'Agostino viene stravolta in maniera indipendente dalla sua volontà per appoggiare l'AfD. Qualche mese fa lo stesso era successo con un altro brano, L'amour toujours, caso molto discusso sia a livello nazionale che internazionale, quando un video divenuto virale mostrò diverse persone intonare uno slogan razzista a ritmo della base del dj italiano. Nello spezzone si sentiva infatti ripetere lo slogan "la Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri".

La vicenda aveva suscitato forti reazioni in primis quella di Olaf Scholz, che aveva definito gli slogan "disgustosi e inaccettabili", oltre anche a un'azione legale da parte dell'etichetta discografica ZYX per incitamento all'odio.