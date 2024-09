Durante gli studi sviluppò una vera ossessione per i bombardamenti alleati di Dresda del 1945, sui quali tornerà regolarmente. Durante i suoi giorni da studente - dopo il servizio militare ha studiato storia per andare a insegnare - si tenne relativamente lontano dalla politica e le sue prime dichiarazioni politiche furono lettere ai giornali quando era insegnante in un liceo. In una di esse, del 2006, lamentava una presunta "dittatura dell'opinione", in un'altra affermava che l'obiettivo dei bombardamenti di Dresda era stato solo quello di uccidere quanti più tedeschi possibile prima della fine della guerra, una posizione in linea con quella di revisionisti alla David Irving