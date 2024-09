Germania, urne aperte in Turingia e Sassonia. Nei sondaggi vola l'Afd

Nelle elezioni odierne nei due Lander orientali si profila una netta vittoria dell'estrema destra, anche sull'onda dell'attacco a Solingen di una settimana fa per mano di un richiedente asilo siriano. Ma il partito di Bjorn Hocke rischia di essere isolato: nessuno ha mostrato interesse a formare una coalizione ascolta articolo

Urne aperte in due Lander della Germania orientale, Turingia e Sassonia. Secondo i sondaggi, all'orizzonte si profila una sconfitta per la coalizione di governo guidata dal cancelliere Olaf Scholz e l'affermazione dell'Afd, partito di estrema destra. Le elezioni arrivano una settimana dopo che tre persone sono state accoltellate a morte nella città occidentale di Solingen per mano di un richiedente asilo siriano: un attacco che ha profondamente turbato la Germania e che ha alimentato un acceso dibattito sull'immigrazione. Primi exit poll alla chiusura delle urne, dopo le 18.

I sondaggi: vola Afd, cala la Cdu Secondo l'ultimo rilevamento dell'Insa, in Turingia Afd, guidata dal nazionalista Bjoern Hoecke raggiunge il 30%, la Cdu sarebbe al 22%, il partito di Sara Wagneknecht Bsw è dato quasi al 20%, la Linke del presidente uscente Bodo Ramelow al 14%. L'estrema destra è comunque isolata, poiché nessun partito ha intenzione di collaborare per costruire una coalizione. Ci sarebbe invece un'apertura nei confronti del neonato movimento della Wagenknecht. In Sassonia, invece, fra Cdu e Afd è un testa a testa. I cristiano democratici del presidente regionale Michael Kretschmer sono dati al 33%, leggermente in vantaggio rispetto ad Afd ferma al 31%; il Bsw si collocherebbe fra il 12% al 15%. Dramma per i partiti dell'esecutivo nazionale, con i socialdemocratici dati in entrambi i Lender poco al di sopra rispetto alla soglia minima del 5%, mentre Verdi e Fdp sono a rischio. Gli effetti del voto Nel Brandeburgo, altro lander della Germania orientale, si vota a settembre inoltrato e anche qui l'Afd viene dato in vantaggio con circa il 24%, anche sulla spinta di quanto avverrà, secondo i sondaggi, in Turingia e Sassonia. Oltre a inquietare la coalizione di Scholz, le elezioni potrebbero anche avere implicazioni internazionali se danno una spinta ai partiti che si oppongono al sostegno all'Ucraina. leggi anche Schulz: “Machismo e ipocrisia, un romanzo sulla genesi dell'Afd”

Cos'è l'Afd: nascita, leader e idee Creato nel 2013 come gruppo anti-euro, l'Afd si è poi trasformato in un partito anti-immigrazione, godendo di una rinascita negli ultimi dodici mesi: sullo sfondo, una Germania alle prese con l'aumento dell'immigrazione e un'economia in difficoltà. L'Afd ha anche capitalizzato l'insoddisfazione nei confronti del governo di coalizione a tre a Berlino, che è stato afflitto da disaccordi e stalli, come la recente disputa sul bilancio del 2025. Nelle elezioni del Parlamento europeo di giugno, il partito ha ottenuto un record del 15,9% complessivo e risultati particolarmente positivi nella Germania orientale, dove - appunto - è la forza politica più rilevante. L'Afd ha anche ottenuto diversi successi locali, tra cui l'elezione di un sindaco, ma una vittoria in Turingia o Sassonia sarebbe la prima in un land. Gran parte del discorso dell'Afd si concentra sul rifiuto dell'immigrazione: "Hocke o Solingen", si legge sui social network del partito. Il riferimento è al suo leader, Bjorn Hocke. Da quando è entrato in politica nel 2013, Hocke ha portato avanti una crociata contro i partiti e i media tradizionali, e non rilascia quasi mai interviste. leggi anche Germania, attacco con coltello su un bus a Siegen: 5 feriti