Germania, attacco con coltello su un bus a Siegen: 5 feriti

Cinque persone sono state ferite, tre delle quali in modo grave, in un accoltellamento a bordo di un autobus diretto verso un festival cittadino a Siegen. Per l'aggressione è stata arrestata una donna di 32 anni. Secondo la polizia al momento non ci sono informazioni che facciano pensare a un attacco terroristico

Cinque persone sono state ferite, tre delle quali in modo grave, in un accoltellamento a bordo di un autobus nella città di Siegen, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. Per l'aggressione è stata arrestata una donna di 32 anni. Lo ha riferito la polizia tedesca. Almeno 40 persone erano a bordo dell'autobus che viaggiava verso un festival cittadino a Siegen, circa 75 chilometri a est di Colonia, quando è avvenuto l'attacco, intorno alle 19:40, ora locale. La polizia di Siegen ha invitato i cittadini a "non diffondere notizie false sui social network o su altri canali, e in particolare a non fare alcun riferimento a un attacco terroristico". Al momento, secondo le autorità, non ci sono informazioni che suggeriscano un movente simile.

Una settimana dopo l'attacco a Solingen

L'aggressione arriva esattamente una settimana dopo la strage di di Solingen, città del Nordreno-Vestfalia dove un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto. Il presunto autore di quell'attacco, un cittadino siriano di 26 anni, è in custodia. Il gruppo terroristico dello Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità del crimine, anche se le autorità tedesche stanno ancora indagando sulla credibilità della rivendicazione.