Sondaggi, intenzioni voto: Fdi cala ma è prima. Crescono M5S, Fi, Lega

Il M5S torna sopra la soglia del 10%, mentre nel cdx c’è una flessione di FdI e una crescita di Lega e Fi. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Conte è l’unico leader a non avere cali in termini di fiducia. Il giudizio sul governo scende ma resta più alto rispetto al pre-Europee. Il 38% degli intervistati è favorevole al bis di von der Leyen: sanità, economia, ambiente le priorità dell’Ue. Per il 73% lo scontro politico in Italia è diventato più violento