Renzi apre ad alleanza con Schlein e Conte: Unica alternativa a Meloni

In un'intervista al Corriere della Sera il leader di Italia Viva conferma le voci che volevano un suo avvicinamento al campo largo dei riformisti. "Serve un centro che guardi a sinistra"

Lo scatto più iconico della Partita del Cuore che si è giocata all’Aquila il 16 luglio è quello in cui il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, abbraccia la segretaria del Pd Elly Schlein. Ma “il potere del pallone”, come lo hanno definito anche gli utenti sui social, è andato oltre il campo. Renzi, infatti, in un’intervista al Corriere della Sera, ha aperto alla possibilità di stringere un’alleanza proprio con Schlein e Conte come “unica alternativa” al governo di Giorgia Meloni. "È stato bello giocare insieme per dare una mano agli ospedali pediatrici", dice l’ex premier nell’intervista, "l’abbraccio nasce dal fatto che avevamo fatto una grande azione e Elly aveva segnato anche grazie al mio assist. Peccato il gol annullato per fuorigioco...".

La risposta all'appello di Schlein dopo le Europee Lo spiraglio si sarebbe creato dopo le elezioni Europee, quando Schlein ha annunciato di voler “costruire l’alternativa senza porre veti”, apertura che Renzi avrebbe accolto includendo anche il fronte Movimento 5 Stelle. “Noi alle Europee abbiamo sfiorato il 4% e dunque abbiamo un consenso che alle prossime politiche può fare la differenza in almeno una trentina di collegi marginali”, dice il leader Iv, che immagina “un centro che guarda a sinistra, per dirla con De Gasperi”. Per la prossima Assemblea Nazionale del partito, la proposta di Renzi è insomma quella di trovare un posto nel campo riformista. L’alleanza con Pd e M5S è “l’unica alternativa per evitare che ci teniamo per lustri Giorgia Meloni con sorelle, cognati e compagnia cantante”.

Renzi: "Meloni cadrà prima della fine della legislatura" E proprio sull’attuale governo Renzi non usa mezzi termini: cadrà prima della fine della legislatura. “Sarà – dice - la stessa Meloni ad anticipare per evitare di perdere il referendum costituzionale e perché, se anche trova i soldi della Legge di Bilancio 2025, sull’anno successivo è strangolata dai vincoli”. A quel punto, quindi, elezioni subito. “E siccome la presunta elezione diretta della Meloni è talmente pasticciata che non vedrà mai la luce, io dico subito che per me il candidato premier deve essere il leader o la leader di partito che prende più voti nella coalizione”, conclude il leader.