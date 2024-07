Von der Leyen, Meloni: "Il no a Ursula nel merito e nel metodo"

"Fratelli d'Italia ha deciso di non votare" per la conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea, rimanendo "coerente con la posizione espressa nel Consiglio Europeo di non condivisione del metodo e del merito". Così Giorgia Meloni, in una dichiarazione a margine del vertice della Cpe di Blenheim Palace e dopo che il Parlamento europeo ha confermato la presidente uscente alla presidenza della Commissione europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. "Questo non comprometterà la collaborazione su molte materie, come ad esempio l'immigrazione", ha aggiunto, facendo comunque "gli auguri di buon lavoro" a von der Leyen. Meloni ha infine detto di "non aver ragione di ritenere" che questo voto possa "compromettere il ruolo dell'Italia nella Commissione".

Salvini: "Von der Leyen eletta con l'ennesimo inciucio"

"Con la complicità dell’ennesimo inciucio, eletta Ursula Von der Leyen a capo della Commissione europea. Un altro schiaffo a colpi di nuove tasse green, sbarchi e guerra, contro il voto di milioni di cittadini che chiedevano un cambiamento netto a Bruxelles". Questo il commento di Matteo Salvini, in un post sui social. "La Lega ha votato 'no' e, insieme ai Patrioti, che è il terzo gruppo all’Europarlamento. non starà a guardare, difendendo a tutti i costi la sicurezza, il lavoro e l’orgoglio degli italiani. In Ue, ha aggiunto, "propongono, guerra, sbarchi di clandestini, auto elettriche cinesi. Non possono comprarci e costringerci a chinare la testa. Ma noi saremo a testa alta solo a difesa degli italiani", ha aggiunto il leader della Lega.