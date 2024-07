Ue, Ursula von der Leyen verso il bis. A breve il discorso. DIRETTA

La presidente designata punta ad almeno 380 voti e si avvia alla riconferma alla guida della Commissione Ue. In mattinata parla in Aula: difesa, Green deal e competitività i pilastri del discorso. Attese nuove deleghe e meno vicepresidenze. Fitto il pole per Pnrr e Bilancio. Attesa per un segnale sul voto di FdI da Meloni dopo la tensione nell'incontro di ieri con Ecr. La Sinistra chiede il rinvio della seduta di oggi

Ursula von der Leyen si avvia a guidare per altri cinque anni la Commissione europea . Ad incoronarla non saranno i 562 voti incassati da Roberta Metsola ma la presidente uscente punta a superare quota 380, migliorando la performance di cinque anni fa. Lo farà nel nome di un programma camaleontico, disegnato per strizzare l'occhio alle destra di Ecr su alcuni argomenti e ai Verdi su altri. La presidente della Commissione europea, questa mattina, alle 9, parla in plenaria al Parlamento europeo per presentare la sua visione per i prossimi cinque anni di legislatura e chiedere il voto di conferma ai 720 eurodeputati che l'ascolteranno. Traccerà le priorità che negli ultimi giorni aveva illustrato ai gruppi parlamentari incontrati. I pilastri sono essenzialmente tre: prosperità, sicurezza e democrazia. Ma intorno vertono altri temi non secondari: dalle migrazioni al Green deal, dall'agricoltura all'allargamento. Dopo il discorso seguirà il dibattito degli eurodeputati. Alle 11 i lavori saranno sospesi e i gruppi si riuniranno per decidere il da farsi ed eventuali osservazioni da apporre al programma. Alle 13 il voto, a scrutinio segreto. Durerà poco meno di due ore.

Linee guida di von der Leyen in 30 pagine, "La scelta dell'Ue"

In anticipo sul discorso sono state pubblicate le linee guida politiche di Ursula von der Leyen. Trentuno pagine, un ampio spettro di argomenti, obiettivi, proposte: le linee guida per il quinquennio 2024-2029 diffuse riflettono alcune delle priorità che la presidente della Commissione designata ha già illustrato durante la sua campagna elettorale. Il titolo del documento è chiarissimo: "La scelta dell'Europa". Nella prefazione von der Leyen spiega: "La campagna elettorale in tutta Europa in vista delle elezioni europee di quest'anno ci ha ricordato cosa rende la nostra Unione quello che è. Quasi 500 milioni di persone con culture così diverse, storie complesse e prospettive differenti si riuniscono nello stesso momento per esprimere il loro desiderio di un'intera Unione di 27 Paesi. Con il loro voto contribuiscono anche a costruire un'identità europea condivisa, il tutto legato dal nostro ricco e variegato arazzo culturale. Questa è la più grande forza dell'Europa. L'Europa è più di una costruzione o di un progetto. L'Europa è la nostra casa: unica nel design e unita nella diversità. Dal numero record di votanti per la prima volta a coloro che hanno votato in tutte le elezioni europee, i cittadini hanno espresso speranze e aspirazioni per un futuro più sano e prospero. Ma hanno anche sottolineato il fatto che ci troviamo in un'epoca di ansia e incertezza". "Ritengo che le maggiori sfide della nostra epoca - dalla sicurezza ai cambiamenti climatici alla competitività - possano essere risolte solo attraverso un'azione congiunta. Le nostre minacce sono troppo grandi per essere affrontate individualmente. Le nostre opportunità sono troppo grandi per essere colte da soli", è l'appello di von der Leyen.

Von der Leyen: essenziale che il centro democratico regga

"L'Europa si trova ora di fronte a una scelta chiara. La scelta di affrontare da soli il mondo incerto che ci circonda. Oppure unire le nostre società e unirci intorno ai nostri valori. Una scelta per far prevalere gli estremisti e gli acquiescenti. O di garantire che le nostre forze democratiche rimangano forti. La scelta migliore è l'Europa. È essenziale che il centro democratico in Europa regga. Ma se questo centro deve reggere, deve essere all'altezza delle preoccupazioni e delle sfide che i cittadini devono affrontare", si legge ancora. "Per contribuire al coordinamento del lavoro sulla difesa a livello europeo, nominerò un Commissario per la Difesa, che lavorerà a stretto contatto con il prossimo Alto Rappresentante/Vicepresidente, in conformità con i trattati Trattati". "Il nostro lavoro nei prossimi cinque anni si concentrerà sulla costruzione di una vera e propria Unione europea della Difesa. Gli Stati membri manterranno sempre la responsabilità delle proprie truppe, dalla dottrina allo schieramento, ma l'Europa può fare molto per sostenere e coordinare gli sforzi per rafforzare la base industriale della difesa, l'innovazione e il mercato unico", si legge ancora.