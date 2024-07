Israele-Hamas, Knesset vota risoluzione contro Stato Palestinese

La Knesset ha votato a stragrande maggioranza una risoluzione che respinge la nascita di uno Stato palestinese. "Uno Stato palestinese nel cuore di Israele costituirebbe una minaccia esistenziale per Israele e i suoi cittadini, perpetuerebbe il conflitto israelo-palestinese e destabilizzerebbe la regione", recita la Risoluzione.





"Se non si raggiungerà un accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco a Gaza nelle prossime due settimane, il destino dei rapiti sarà "segnato": lo avrebbe affermato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant durante alcune riunioni a porte chiuse ritenendo, in contrasto con l'opinione del premier Netanyahu, che siano maturate le condizioni per un accordo con Hamas. Intanto il movimento ammette che Mohammed Deif, il capo militare di Hamas, sia stato "colpito" mentre si trovava nel complesso di Al Mawasi bombardato dall'esercito israeliano quattro giorni fa. Nell'ipotesi che Deif sia morto, la fazione islamica ha già designato il suo successore: si tratta del comandante della Brigata Gaza, Ezz a-Din Haddad. Proteste in tutto Israele per sollecitare l'accordo per il rilascio degli ostaggi.





Gli approfondimenti:

