Israele, la liberazione di Noa Argamani e di altri tre ostaggi

Noa Argamani, uno degli ostaggi simbolo di Hamas rilasciata sabato in un blitz delle Idf, ha incontrato la madre del suo fidanzato Avinatan Or, rapito insieme a lei al Festival Supernova e ancora trattenuto nella Striscia di Gaza. La foto delle due donne abbracciate è stata condivisa sui social. ''Finalmente è avvenuto questo emozionante incontro. Ditza Or, la madre di Avinatan, e Noa Argamani si sono incontrate in ospedale'', recita il post.

Capo Idf: "Riportare a casa ostaggi, non scommessa ma rischio calcolato"

Riportare a casa gli ostaggi è un obbligo morale per il quale dobbiamo lottare". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'The Times of Israel', è il capo di stato maggiore dell'Idf, Herzi Halevi, parlando con i soldati durante una visita a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Halevi ha elogiato le azioni dell'Idf, dello Shin Bet e delle forze di polizia di Yamam che hanno preso parte al salvataggio di Noa Argamani, Andrey Kozlov, Shlomi Ziv e Almog Meir Jan. "Sappiamo che stiamo correndo rischi enormi e che dobbiamo prendere decisioni fatali, e questi rischi sono il rischio della vita umana", dice. "Non è una scommessa, è un rischio calcolato... e so che abbiamo comandanti di altissima qualità e la fiducia necessaria per condurre operazioni coraggiose per obiettivi meritevoli", ha detto.