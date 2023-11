Noa Marciano, morta la soldatessa israeliana ostaggio di Hamas

È morta la soldatessa israeliana 19enne Noa Marciano, rapita da Hamas negli attacchi del 7 ottobre, e da quel giorno tenuta in ostaggio a Gaza. A confermare il decesso è lo stesso esercito israeliano. Nella giornata di ieri Hamas aveva pubblicato un video in cui Marciano si rivolgeva ad una telecamera dal luogo in cui era tenuta prigioniera: il video non è stato divulgato in Israele. In merito il portavoce militare aveva detto: "Hamas continua a ricorrere a forme inumane di terrorismo psicologico mediante la divulgazione di filmati". La soldatessa è stata così inclusa nella lista dei caduti dell'esercito. (GUERRA ISRAELE - HAMAS)