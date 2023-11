Israele: "Hamas non controlla più Gaza". Preso il Parlamento

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato che "Hamas ha perso il controllo" della Striscia con i suoi miliziani che "fuggono" al sud mentre le truppe israeliane hanno preso il Parlamento di Gaza City. I combattimenti in corso hanno il loro epicentro vicino agli ospedali, che Hamas ha trasformato in luoghi di resistenza contro l'esercito. L'assistenza ai civili è al collasso. Biden: "Azioni meno invasive, l'ospedale Al Shifa deve essere protetto". L'agenzia Onu Unrwa annuncia la morte di una sua dipendente, che porta il totale a 102 vittime. L'Onu avverte che le operazioni umanitarie a Gaza "cesseranno entro 48 ore" a causa della mancanza di carburante. Hamas minaccia che Hezbollah entrerà pienamente in guerra contro Israele se la fazione palestinese sarà sul punto di essere distrutta. Il re di Giordania Abdullah avverte: le continue "violazioni" israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme potrebbero spingere la regione verso un'esplosione.





