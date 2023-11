Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE

Il bilancio delle vittime a Gaza non viene aggiornato da venerdì scorso "a seguito del collasso dei servizi e delle comunicazioni presso gli ospedali del nord con il ministero della Sanità". Lo riferisce l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). Per il quinto giorno consecutivo, "non è possibile aggiornare il numero dei morti", afferma. "L'ultimo aggiornamento fornito delle vittime palestinesi a Gaza, il 10 novembre, è di 11.078, di cui 4.506 bambini e 3.027 donne. Circa altri 2.700, tra cui circa 1.500 bambini, sono stati dichiarati dispersi e potrebbero essere intrappolati o morti sotto le macerie, in attesa di essere salvati o recuperati. Altri 27.490 palestinesi sarebbero rimasti feriti", riferisce l'agenzia dell'Onu.