Guerra Medioriente, pause umanitarie: Israele respinge risoluzione Onu

Israele dice no alla bozza di risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza Onu che chiede "pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza per un certo numero di giorni per consentire l'accesso agli aiuti ai civili". Russia, Usa e Regno Unito astenuti. Altra fumata nera intanto nelle trattative con Hamas per il rilascio degli ostaggi. Ordinata l'evacuazione anche del sud della Striscia. Le Idf entrano nell'ospedale Shifa a Gaza, annunciando di avervi trovato armi