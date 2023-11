Il Parlamento turco bandisce Coca Cola e Nestlè per sostegno a Israele

Mondo

La storia del conflitto israelo-palestinese è fatta di piani naufragati e di accordi falliti. Ripercorriamo i tentativi che sono stati promossi da più attori a partire dal 1937, quando la Palestina era sotto controllo britannico e venne convocata una prima commissione d'inchiesta, fino al 2020 e al 'Peace for Prosperity' dell'amministrazione Trump. A cura di Ludovica Passeri

Con la disgregazione dell'Impero ottomano, la Palestina passa sotto il controllo del Regno Unito, diventando un Mandato. Contro la crescente immigrazione di ebrei e l’acquisto di terre da parte dell’Agenzia Ebraica nata nel '23 per rappresentare la comunità nella regione, scoppia una rivolta araba. Una commissione, chiamata Peel, delinea, nel 1937, un primo progetto: due Stati divisi dall’enclave di Gerusalemme sotto l'autorità britannica. Un piano che viene affossato

Nel '17 il ministro degli esteri inglese Balfour, prima che il Regno Unito inaugurasse il mandato, aveva dichiarato che la Corona vedeva positivamente la nascita di uno Stato ebraico nell'area. Si intensifica il fenomeno migratorio cominciato a fine Ottocento. Dieci anni più tardi gli ebrei sono 170mila. Solo nel '39 gli inglesi mettono freno ai nuovi arrivi per arginare il malcontento arabo. Le persecuzioni e lo scoppio della Seconda guerra mondiale segnata dalla Shoah spingono sempre più ebrei a lasciare l'Europa e a riversarsi nella "terra promessa"

La Commissione Peel era arrivata alla conclusione che la spartizione in due Stati fosse l'unica soluzione percorribile, data l'impossibilità di una convivenza pacifica. Su questa strada prosegue la Commissione Woodhead che elabora 3 piani. Quello C viene "raccomandato" alla Corona dalla stessa Commissione, perché, sebbene si evidenziasse "un'ostilità profondamente radicata della popolazione araba della Palestina alla spartizione, in qualsiasi sua forma", è ritenuto il più accettabile dal punto di vista arabo e quindi il più attuabile