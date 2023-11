10/10

"Gli israeliani devono riconoscere che, proprio come il diritto di Israele ad esistere, non può essere negato nemmeno quella della Palestina", queste le parole di Obama all'inizio del mandato. Le speranze riposte sulla sua mediazione si infrangono contro due tentativi di negoziazione falliti. Nel 2020 Trump presenta in una conferenza con Netanyahu il “Peace for Prosperity” che in cambio di alcune concessioni extra imponeva il riconoscimento degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Un piano rigettato subito dai palestinesi che non furono invitati al meeting

