Guerra in Israele, perché l'anguria sui social è diventata il simbolo

Il fenomeno non è di certo passato inosservato. Sui social ci sono milioni di post in cui compare un'anguria. Decisamente fuori stagione, ma il frutto in sé non c'entra. Sì perché quella fetta di cocomero ha a che fare con la guerra in Medio Oriente ed è diventata il simbolo del sostegno ai palestinesi. Perché proprio l'anguria? Banalmente perché i colori sono quelli della bandiera palestinese: il rosso, il bianco, il nero e il verde. Ma ci sono anche dei significati simbolici più profondi e reconditi: il frutto da sempre simboleggia fertilità e abbondanza. Ma c’è anche un motivo storico. Nel 2007, subito dopo la Seconda Intifada, l'artista Khaled Hourani creò The Story of the Watermelon per un libro intitolato Subjective Atlas of Palestine. Da lì la sua immagine stilizzata di una fetta di anguria è diventata una vera e propria bandiera.