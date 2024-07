Parlamento europeo, oggi l'elezione del nuovo presidente

La decisione sulle commissioni

Non solo l'elezione del presidente. Oggi, in sessione plenaria, si voterà anche la scelta delle commissioni. I gruppi politici hanno finalizzato una "proposta di decisione" che vede 20 commissioni e 4 sottocommissioni. La commissione per l'Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Envi) e la commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (Itre) avranno 90 membri. La commissione per gli Affari esteri (Afet) sarà composta da 79 membri, mentre 75 comporranno la commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe). Saranno 60 invece i membri rispettivamente delle commissioni gli Affari economici e monetari (Econ) e per l'Occupazione e gli affari sociali (Empl), 52 quelli della commissione per il Mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco) e 49 membri quelli della commissione per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale (Agri). Altri 46 membri andranno alla commissione per i Trasporti e il turismo (Tran) e 43 alla commissione per il Commercio internazionale (Inta); 41 per la commissione per lo Sviluppo regionale (Regi); 40 rispettivamente alla commissione per il Bilancio (Budg) e quella per i Diritti della donna e l'uguaglianza di genere (Femm). Infine, 35 membri alla commissione per le Petizioni (Peti), nonché 30 membri rispettivamente alla commissione Controllo dei bilanci (Cont), alla commissione per la Cultura e l'Istruzione (Cult) e alla commissione Affari costituzionali (Afco). Sono 27 i membri della commissione per la Pesca (Pech); 25 saranno quelli della commissione per lo Sviluppo (Deve) e della commissione per gli Affari legali (Juri). Quattro invece le sottocommissioni con 30 membri ciascuna: per la Sicurezza e la Difesa; per i Diritti umani; per le Questioni fiscali; per la Salute pubblica.