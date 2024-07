Introduzione

Settimana cruciale per le istituzioni europee: se la riconferma di Roberta Metsola alla guida dell’Eurocamera appare scontata, quella della presidente della Commissione europea uscente è adombrata da tensioni interne e dal verdetto della Corte di giustizia Ue - in arrivo alla vigilia della conta a scrutinio segreto in programma il 18 luglio - sui ricorsi contro la tedesca e il suo esecutivo per la mancanza di trasparenza nei contratti sui vaccini anti-Covid. Un'eventuale bocciatura di Von der Leyen sarebbe una prima storica e, stando ai Trattati, imporrebbe ai leader Ue di proporre un nuovo nome entro un mese.