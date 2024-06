Consiglio europeo, ipotesi astensione dell’Italia sulle nomine Ue

Sono tanti i temi sul tavolo del Consiglio europeo che si svolge oggi e domani a Bruxelles, dall’Ucraina al Medio Oriente, dalla sicurezza alla difesa. Ma gli occhi sono tutti puntati sui top jobs, sulle nomine dei nuovi vertici dell’Unione europea con l’intesa trovata due giorni fa tra popolari, socialisti e liberali sul pacchetto Ursula von der Leyen (Commissione europea), Antonio Costa (Consiglio europero) e Kaja Kallas (Alto rappresentante). Un accordo che non è piaciuto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la quale ieri in Parlamento ha ribadito che questa non è "democrazia", visto che peraltro sono i conservatori il terzo gruppo della nuova Eurocamera, e ha contestato il "metodo e il merito" delle scelte dicendosi pronta a "tornare a sottolinearlo" anche al vertice. Fonti europee fanno sapere che finora "sono tre i Paesi che non hanno dato il loro consenso all'accordo sulle nomine: l'Italia, l'Ungheria di Orban e la Slovacchia di Fico".

Cosa potrebbe fare l’Italia

Difficile, se non ci saranno cambiamenti del quadro nelle prossime ore, che il dissenso italiano si possa trasformare in un sì al pacchetto di nomine, con la carta dell'astensione pronta sul tavolo che sarebbe clamorosa e senza precedenti per l'Italia. Ma che si tratti di astensione o voto contrario, al momento, "sono speculazioni", viene spiegato a Bruxelles. Tuttavia si complicherebbe la strada a un bis di Ursula von der Leyen appeso, ripete più volte Meloni, a una "maggioranza fragile" e che è tutta da dimostrare al momento del voto (segreto) dell'Europarlamento. Lo scenario preoccupa non poco Antonio Tajani, che da giorni spinge perché la sua famiglia europea, il Ppe, apra a Ecr. "È chiaro che Meloni deve puntare i piedi", dice il vicepremier e leader di Forza Italia ma, ricorda, "non è solo il capo di Ecr è anche il presidente del Consiglio di un governo dove c'è anche il Ppe dentro". Gli azzurri, insiste, voteranno "sì al pacchetto attuale, non credo che l'Italia possa votare no". Inoltre l'Italia non ha le armi per una minoranza di blocco: la ricerca di un fronte per la controffensiva a Ppe, Socialisti e Renew si è fermata a due soli potenziali alleati, Viktor Orban e Robert Fico. Fonti Ue hanno spiegato che, fino all'ultimo, sarà cercato un consenso unanime sui top jobs, tenendo fede a un principio: quello di evitare ad ogni costo di escludere Paesi chiave come l'Italia.