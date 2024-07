Chi è Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Ue

Nata nel 1958, ha passato 14 anni come ministro della Cdu in Germania. È medico e ha alle spalle una lunga carriera politica. Favorevole al federalismo, è diventata nel 2019 la prima donna a guidare la Commissione europea, affrontando la pandemia di Covid e il conflitto Russia-Ucraina. Nel 2024 è stata confermata per un secondo mandato

Ursula von der Leyen è la prima donna della storia ad aver assunto la guida dell’esecutivo europeo. Ex ministra della Difesa tedesca (e fedelissima di Angela Merkel), il 2 luglio 2019 è stata nominata presidente della Commissione Ue dopo diversi giorni di trattative . Da sempre appassionata del sogno di un'Europa federale, von der Leyen è membro della Cdu, partito cristiano democratico della Germania. Nel primo quinquennio ha dovuto affrontare sfide come la pandemia di Covid e il conflitto Russia-Ucraina. Dopo le elezioni europee del 2024, il 18 luglio è stata confermata per un secondo mandato .

Gli studi e la famiglia

L’Europa fa parte della sua vita fin dall’inizio. Nata a Ixelles (Belgio) l’8 ottobre 1958, passa gran parte della sua giovinezza in Belgio dove studia alla scuola europea di Bruxelles. Qui impara, oltre al tedesco, il francese e l'inglese. Poi, durante gli studi a Londra, deve usare un nome falso perché è in una lista di obiettivi di un'organizzazione terroristica tedesca dell'epoca. In seguito, la sua carriera universitaria comprende studi di Economia, una laurea in medicina a Hannover e un periodo passato all’Università di Stanford. È madre di sette figli nati in dodici anni dal matrimonio con un altro medico divenuto imprenditore. Ha del sangue blu nelle vene in quanto discende da un barone di Brema diventato ricco commerciando con la Russia alla fine dell'Ottocento. Politicamente, invece, è "figlia d'arte": suo padre, Ernst, è stato a lungo presidente del Land della Bassa Sassonia.

Ministra della Cdu per 14 anni

Prima dell'incarico europeo ha passato 14 anni ininterrottamente da ministro della Cdu. Von der Leyen entra nel partito nel 1990 e, dopo qualche esperienza locale, nel 2005 fa il grande salto nella politica nazionale: Merkel la sceglie come ministra per la Famiglia dal 2005 al 2009 (fu la madre dell'Elternzeit, il congedo parentale per i papà e la paladina della lotta alla pornografia online). Dal 2009 al 2013 passa alla guida del dicastero del Lavoro e gli Affari sociali. Infine approda, prima donna nella storia tedesca, al vertice del ministero della Difesa.