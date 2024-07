Sondaggio, intenzioni voto: Fdi cresce ancora e tocca 29,2%

Confermata la tendenza bipolare emersa con il voto delle Europee: il partito della premier Meloni e il Partito Democratico (24%) staccano di molto tutti gli altri. Sale intanto la fiducia nei leader politici, tranne che in Giuseppe Conte. Per gli italiani, a Bruxelles la presidente del Consiglio dovrebbe stringere accordi con i partiti e i governi europeisti (e non con i sovranisti). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum / YouTrend per Sky TG24