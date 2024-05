Oktoberfest, vietata L'Amour Toujours di Gigi D'Ag: usata dai razzisti

Mondo

Usa Weekly News, Biden: "Antisemitismo virus che continua nel tempo"

Un virus che muta e continua nel tempo: Joe Biden definisce con queste parole l’antisemitismo, in occasione delle giornate del ricordo dell’Olocausto. “In America non c’è nessun posto per discorsi d’odio” ha sottolineato il Presidente. Che continua a ricevere molte critiche da Trump, perché non in grado di gestire le proteste nei college usa e il conflitto in Medio Oriente. Trump questa settimana ha ascoltato la lunga testimonianza di Stormy Daniels, nel processo che lo vede imputato A cura di Valentina Clemente

"Antisemitismo è un virus" – "L’antisemitismo è un virus che muta e continua nel tempo". Lo ha detto Joe Biden in una cerimonia al Congresso in occasione delle giornate del ricordo dell’Olocausto. "Non c’è posto in nessun campus dell’America o in nessun luogo in America per discorsi d’odio e antisemitismo", ha sottolineato il presidente

Biden e Gaza - Joe Biden sempre più isolato sulla guerra a Gaza dopo il rapporto del Dipartimento di Stato sull’uso di armi americane, secondo cui Israele ha probabilmente violato le leggi internazionali ma può continuare a ricevere aiuti militari statunitensi. I progressisti democratici, secondo il WP, hanno accusato il rapporto di essere poco chiaro in merito alla catastrofe umanitaria in corso a Gaza. I conservatori lo hanno bollato come l’ultimo esempio di come il presidente sta cercando di mettere in pericolo un alleato chiave nel mezzo di una guerra