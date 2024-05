Usa Weekly News, Biden: "Antisemitismo virus che continua nel tempo"

6/18 ©Getty

La testimonianza di Stormy Daniels – La testimone più attesa del processo a Donald Trump, Stormy Daniels, non ha deluso le aspettative. In aula ha raccontato per più di due ore i dettagli della notte trascorsa con Donald Trump, a cui è seguito il pagamento di 130 mila dollari per non rivelare quell’incontro che avrebbe danneggiato la candidatura di Trump alla vigilia delle elezioni del 2016. Soldi pagati personalmente da Michael Cohen, avvocato di The Donald, e rimborsati dal tycoon come spese legali fittizie in violazione delle leggi contabili ed elettorali