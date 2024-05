Europee, AfD esclusa con effetto immediato dal gruppo Id

L'Ufficio di presidenza del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo ha deciso oggi di escludere immediatamente la delegazione tedesca del partito di estrema destra Alternativ fur Deutschland (Afd). Questo è quanto dichiarato in una nota ufficiale. Il gruppo Id non vuole più essere collegato agli incidenti che hanno coinvolto Maximilian Krah, capolista dell'Afd alle elezioni europee, come precisato nella comunicazione. Il gruppo Id, viene spiegato, "non vuole più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Maximilian Krah, capolista dell'Afd per le elezioni europee".