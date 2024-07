Dopo una lunga assenza dalle scene per motivi di salute, il Capitano tornerà dietro la consolle per una residenza artistica in Riviera romagnola dal 5 luglio al 23 agosto

L’estate del Cocoricò di Riccione grida Gigi D’Agostino. Il Capitano terrà una residenza artistica ogni venerdì dal 5 luglio al 23 agosto e farà ballare i fan sotto la Piramide del locale. Dopo una lunga assenza dalle scene per motivi di salute, il re della musica dance tornerà ancora una volta nella Riviera romagnola con i suoi remix dal ritmo "Lento Violento”, caratterizzati dall’alternanza di suoni placidi e decisi. Dietro alla consolle risuoneranno i suoi grandi successi del passato, da Bla Bla Bla a In My Mind, da Another Way a L’Amour Tojours, fino all’ultima novità, Shadows of the Night.