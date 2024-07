Deadpool & Wolverine, il trailer finale del cinecomic Marvel

Il cameo del trailer finale

Ci sarà l'azione, ci saranno i momenti spettacolari, ci sarà da ridere – come sempre, per le pellicole targate Marvel, specie in quelle dove c'è Deadpool – ci saranno colpi di scena, new entry e inaspettati ritorni.

Le aspettative su Deadpool & Wolverine, trentaquattresimo titolo del MCU, Marvel Cinematic Universe, sono altissime e il film, chiamato ad essere uno dei titoli di richiamo della stagione, sembra proprio incrociare le attese dei fan.

Il trailer finale mostra i toni della battaglia che Deadpool dovrà affrontare per salvare le persone che gli sono care. Per farlo, coinvolge Wolverine, l'X-Men per eccellenza, che deve ritrovare in sé la motivazione per tirare fuori gli artigli.

Allineandosi agli ultimi prodotti del MCU, film e serie, la pellicola si muove negli imprevedibili orizzonti del Multiverso presentando versioni alternative dei protagonisti.

I trailer e i teaser hanno già svelato al pubblico il buffo Dogpool e Lady Deadpool (che, per alcuni, potrebbe essere Lively, la moglie di Reynolds). Questa ultima clip fa posto a Dafne Keen, l'attrice spagnola che nel 2017 ha recitato in Logan nei panni di Laura Kinney / X-23. Oggi i fan della saga la ritrovano più adulta. È lei a ricordare a Wolverine che, nella storia, lui è sempre stato l'uomo sbagliato. Ma anche l'uomo sbagliato può fare la cosa giusta.

Nel trailer c'è spazio, naturalmente, anche per Emma Corrin che esordisce nel MCU nel ruolo della mutante Cassandra Nova, il cui vero nome è Cassandra Xavier, la sorella gemella del Professor X. L'attrice acclamata ha preso parte a molte delle tappe del tour promozionale globale del film Marvel al fianco dei colleghi Reynolds e Jackman.

Deadpool & Wolverine è già un titolo da record con le vendite dei biglietti che hanno registrato ottime cifre già nel primo giorno di prevendita. Già disponibile per il pre-order anche la colonna sonora le cui tracce sono state svelate in anticipo (LE CANZONI).