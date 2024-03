Oscar 2024, dieci curiosità in attesa della cerimonia

Oscar? Chi vincerà la corsa alla statuetta per miglior film o per la migliore attrice? E Martin Scorsese potrebbe tornare di nuovo a casa a mani vuote? Ecco dieci cose da tenere d'occhio se avete intenzione di passare la notte a seguire la diretta da Los Angeles

Si prevede che Oppenheimer farà man bassa di Oscar, con probabili vittorie nelle categorie principali, incluso il miglior film. Se vincesse anche la star irlandese Cillian Murphy, sarebbe la prima volta dal 2012 che lo stesso film vince sia come miglior attore che come miglior film. L'ultimo è stato 'The Artist' con Jean Dujardin. Storia diversa per la migliore attrice, che è stata abbinata più spesso al miglior film: 'Nomadland' e 'Everything Everywhere All At Once' rispettivamente con Frances McDormand e Michelle Yeoh.

Emma Stone per "Povere creature"

L'attrice americana potrebbe entrare a far parte di un club tanto esclusivo quanto bizzarro: quello delle attrici arrivate a 35 anni con due Oscar sulla mensola del caminetto. Del circolo in cui ambisce entrare la protagonista di 'Povere creature' fanno gia' parte Meryl Streep, Jodie Foster, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Luise Rainer, Olivia de Havilland e Hilary Swank. Nessun attore maschio e' mai riuscito a realizzare la stessa impresa. L'altro Oscar Emma Stone l'ha vinto per 'La La Land' nel 2017. Se non dovesse vincere la statuetta per la recitazione (in gara c'e' anche un osso

duro come Lily Gladstone che sarebbe la prima nativa americana a vincerlo per 'Killers of the flower moon') potrebbe comunque conquistarla per la produzione, altra sezione in cui e' candidata.